Кандидатство Украины в ЕС: когда ждать решения и могут ли отобрать статус

В Кабмине ожидают, что Европейский союз объявит о предоставлении Украине статуса кандидата сегодня поздно вечером. Заседание ЕС на уровне лидеров длится достаточно долго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"В повестке дня не только вопрос Украины, после каждого заседания лидеры не будут выходить и не будут делать громкие заявления. Заседание на уровне лидеров длится достаточно долго, поэтому мы будем знать, что решение принято, но публичная коммуникация будет поздно вечером", - отметила она.

Кроме того, Стефанишина прокомментировала информацию о том, что ЕС вправе отобрать статус кандидата у Украины.

"Эти заявления (что статус кандидата могут забрать, - ред.) раздаются только в Украине. За границей на уровне лидеров, министров, гражданского общества, в брюссельской бюрократии этих дискуссий обычно нет. Это традиционная украинская история, комплекс украинской неполноценности, что мы недостойны, что у нас могут что-то забрать", - сказала она.

Министр сравнила ситуацию с историей безвиза. По ее словам, ежегодно украинцев пугают, что безвизовый режим могут забрать. Однако даже сейчас, когда 6,5 млн граждан Украины находятся на территории ЕС, Европейская комиссия обнародует отчет, в котором будет подтверждено, что Украина соблюдает условия безвиза.