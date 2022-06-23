Кандидатство України в ЄС: коли чекати на рішення і чи можуть відібрати статус
У Кабміні очікують, що Європейський Союз оголосить про надання Україні статусу кандидата сьогодні пізно увечері. Засідання ЄС на рівні лідерів триває досить довго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної в ефірі телемарафону.
"На порядку денному не лише питання України, після кожного засідання лідери не виходитимуть і не робитимуть гучні заяви. Засідання на рівні лідерів триває досить довго, тому ми знатимемо, що рішення ухвалено, але публічна комунікація буде пізно ввечері", - зазначила вона.
Крім того, Стефанишина прокоментувала інформацію про те, що ЄС має право відібрати статус кандидата у України.
"Ці заяви (що статус кандидата можуть забрати, - ред.) лунають лише в Україні. За кордоном на рівні лідерів, міністрів, громадянського суспільства, у брюссельській бюрократії цих дискусій зазвичай немає. Це традиційна українська історія, комплекс української неповноцінності, що ми недостойні, що у нас можуть щось забрати", - сказала вона.
Міністр порівняла ситуацію з історією безвізу. З її слів, щороку українців лякають, що безвізовий режим можуть забрати. Проте навіть зараз, коли 6,5 млн громадян України перебувають на території ЄС, Європейська комісія оприлюднить звіт, у якому буде підтверджено, що Україна дотримується умов безвізу.
Як відомо, 23 червня Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.
Більше про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС можете дізнатись у матеріалі РБК-Україна "Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі".