Кандидатство Украины в ЕС имеет ряд политических вызовов, - Стефанишина

В получении Украиной статуса кандидата на членство в ЕС с технической точки зрения нет никаких препятствий. Однако существует ряд политических вызовов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС".

Как рассказала изданию вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, во время последнего визита в Брюссель украинская делегация получила достаточно высокую оценку ответов на первую часть опросника, где речь шла об экономических и политических критериях членства в ЕС.

"Но это решение не является чисто техническим, большая его часть все же политическая. И здесь есть ряд вызовов. Есть страны, которые осознают, что Украина может стать для них конкурентом с экономической точки зрения. Это беспокойство заставляет их колебаться. Другие обращают внимание на то, как решение по Украине отразится на Западных Балканах, где процесс расширения затормозился. Наша позиция, что Украина не может быть заложником этих переговоров. Кроме того, Украина могла бы дать новую динамику всему процессу расширения. Мы это обсуждаем с нашими партнерами", - пояснила она.

По ее словам, одну из ключевых ролей в процессе будет играть Германия и в ближайшее время Киев будет активно работать с ней, как и с Францией, Нидерландами и другими странами, чтобы мобилизовать необходимую поддержку.

"Необходимо также построить коммуникацию по этому вопросу со странами Южной Европы, которых волнует вопрос, что значит интеграция Украины, как это повлияет на ЕС. У большинства проблема связана со слабой осведомленностью относительно Украины. Будем это исправлять", - резюмировала Стефанишина.

Отметим, как рассказал источник РБК-Украина, с предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС могут возникнуть чисто процедурные проблемы.

Напомним, Украина рассчитывает уже в следующем месяце получить статус страны-кандидата.

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