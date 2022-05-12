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Хабек о вступлении Украины в ЕС: есть правила, нельзя давать невыполнимые обещания

Новина українською →
Берлин, Четверг 12 мая 2022 16:59
Хабек о вступлении Украины в ЕС: есть правила, нельзя давать невыполнимые обещания Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Юлия Бойко

Вступление Украины в Европейский союз не может быть быстрым. Поскольку у данного процесса есть определенная процедура, и она должна быть пройдена полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека на брифинге с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Нас объединяют общие ценности. Украина движется в Европу, а Европейский союз обещал и не выполнил эти обещания. Этого не может быть в будущем. Мы ждем, что Украина выполнит все условия, мы будем делать это медленно, поскольку есть правила вступления в Евросоюз. Этот путь должен быть пройден полностью. Есть страны, которые долго ждут вступления в Европейский союз и было бы недопустимо, чтобы мы давали обещания и не выполняли их", - отметил он.

По его словам, важно, чтобы Украина победила в войне против России, потому что от этого многое зависит.

"Возможны разные сценарии и многое будет зависеть от того, что скажет Украина. Когда Украина скажет, что "мы завершили эту войну победой", нужно будет определить конкретно, когда мы достигнем этой цели", - добавил Хабек.

Напомним, ранее в МИД Франции заявили, что украинскую заявку на вступление в Евросоюз на уровне европейских лидеров рассмотрят в июне.

Украина рассчитывает уже в следующем месяце получить статус страны-кандидата.

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