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Кандидатов в главы РДА обязали предоставлять сертификат о владении госязыком

Автор: РБК-Украина

Кандидатов в главы РДА обязали предоставлять сертификат о владении государственным языком. Изменения вступают в силу с дня публикации Указа президента Украины, 13 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Определять уровень владения украинским языком кандидатами будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, говорится в сообщении.

Также кандидаты на должность главы РДА должны будут предоставить копию трудовой книжки, послужной список (для военнослужащих) и ведомости о трудовой деятельности с реестра застрахованных лиц.

Мы писали, что из-за сокращения районов уволят 21 тысячу сотрудников.

Ранее Владимир Зеленский призвал народных депутатов в этом году утвердить изменения к Конституции в части децентрализации власти.

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