Кандидатов в главы РДА обязали предоставлять сертификат о владении госязыком

Кандидатов в главы РДА обязали предоставлять сертификат о владении государственным языком. Изменения вступают в силу с дня публикации Указа президента Украины, 13 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Определять уровень владения украинским языком кандидатами будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, говорится в сообщении.
Также кандидаты на должность главы РДА должны будут предоставить копию трудовой книжки, послужной список (для военнослужащих) и ведомости о трудовой деятельности с реестра застрахованных лиц.
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