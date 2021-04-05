Сокращение районов: уволят 21 тысячу сотрудников
Из-за сокращения количества районов уволят 21 тысячу сотрудников. Штатная численность вновь созданных районных государственных администраций составляет 16 тысяч человек.
Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
Он напомнил, что образовано 1469 территориальных общин, которые в настоящее время тоже являются очень мощным работодателем и приглашают профессионалов, имеющих опыт работы в райгосадминистрациях.
"По нашим подсчетам уволеными будут 21 тысяча работников всех категорий, а штатная численность новых райгосадминистраций составляет 16 тысяч", - сообщил он.
Министр подчеркнул, что профессиональные сотрудники РГА будут востребованы как со стороны общин, так и со стороны новых райадминистраций.
Отметим, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил реорганизацию и создание новых районных государственных администраций.
Напомним, Верховная рада может начать рассмотрение изменений к Конституции Украины в части децентрализации в апреле. Оптимистичный сценарий - принятие в первом чтении до конца текущей сессии (до 23 июля 2021 года).
Ранее Владимир Зеленский призвал народных депутатов в этом году утвердить изменения к Конституции в части децентрализации власти.