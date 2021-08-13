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Кандидатів у голови РДА зобов'язали надавати сертифікат про володіння державною мовою

Автор: РБК-Україна

Кандидатів у голови РДА зобов'язали надавати сертифікат про володіння державною мовою. Зміни набирають чинності з дня публікації Указу президента України, 13 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Визначати рівень володіння українською мовою кандидатами буде Національна комісія зі стандартів державної мови, йдеться в повідомленні.

Також кандидати на посаду голови РДА повинні будуть надати копію трудової книжки, послужний список (для військовослужбовців) і відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб.

Ми писали, що через скорочення районів звільнять 21 тисячу співробітників.

Раніше Володимир Зеленський закликав народних депутатів цього року затвердити зміни до Конституції в частині децентралізації влади.

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