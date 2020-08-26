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Кандидатом в мэры Днепра от "Слуги народа" стал депутат облсовета от партии Порошенко

Днепр, Среда 26 августа 2020 17:13
Кандидатом в мэры Днепра от "Слуги народа" стал депутат облсовета от партии Порошенко
Фото: Сергей Рыженко (oblrada.dp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Кроме того, Рыженко в 1999-2010 годах был главным санитарным врачом Днепропетровской области

Главврача Днепропетровской областной больницы Сергея Рыженко выдвинули на пост мэра Днепра от "Слуги народа".

Об этом стало известно на презентации стратегии развития региона до 2027 года, где присутствовал президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Стоит отметить, что Рыженко в 1999-2010 годах был главным санитарным врачом Днепропетровской области. В июле-декабре 2010 году - первый замминистра здравоохранения - главный государственный санврач.

С декабря 2010 по июнь 2011 года - глава Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С сентября 2011 года - главврач Днепропетровской областной больницы.

На сегодня Рыженко является депутатом Днепропетровского облсовета от фракции "Солидарность".

Напомним, результаты июльского социологического исследования "СОЦИС" свидетельствуют, что за действующего мэра Днепра Бориса Филатова в Днепре готовы проголосовать 43%.

Из политических партий, в Днепре поддерживают "Слугу народа" - 15,3%, "Пропозицию" - 14,4%, "Громадську силу" - 8,8%, ОПЗЖ - 6,9%, "Европейскую солидарность" - 4,3%.

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