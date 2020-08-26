Кандидатом в мери Дніпра від "Слуги народу" став депутат облради від партії Порошенка

Фото: Сергій Риженко (oblrada.dp.gov.ua)

Крім того, Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області

Головного лікаря Дніпропетровської обласної лікарні Сергія Риженка висунули на посаду мера Дніпра від "Слуги народу".

Про це стало відомо на презентації стратегії розвитку регіону до 2027 року, де був присутній президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Дніпропетровську область.

Варто відзначити, що Риженко у 1999-2010 роках був головним санітарним лікарем Дніпропетровської області. У липні-грудні 2010 року - перший заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санлікар.

З грудня 2010 по червень 2011 року - голова Державної санітарно-епідеміологічної служби. З вересня 2011 року - головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні.

На сьогодні Риженко є депутатом Дніпропетровської облради від фракції "Солідарність".

Нагадаємо, результати липневого соціологічного дослідження "СОЦИС" свідчать, що за чинного мера Дніпра Бориса Філатова в Дніпрі готові проголосувати 43%.

З політичних партій, у Дніпрі підтримують "Слугу народу" - 15,3%, "Пропозицію" - 14,4%, "Громадську силу" - 8,8%, ОПЗЖ - 6,9%, "Європейську солідарність" - 4,3%.