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Кандидатів нуль: Арахамія про нове керівництво митниці

Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Верховна рада наразі не має кандидатів на посаду кервника української митниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

За словами Арахамії, зазвичай на ту чи іншу посаду є достатня кількість кандидатів. Однак що стосується керівника митниці - то бажаючих очолити її немає.

"Наразі немає жодних. Ба більше, якщо зазвичай ми маємо багато бажаючих, то зараз таких кандидатів нуль", - сказав він.

Арахамія також зазначив, що основні корупційні схеми метниці існують на низових рівнях. І це значно ускладнює вибир керівництва.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби.

Додамо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці. Він також пов'язав обшуки у колишніх чиновників, нардепів та інших посадовців з обіцяними "весняними посадками".

Детальні про масові обшуки та їх фігурантів читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Державна митна службаДавид Арахамія