Кандидатов ноль: Арахамия о новом руководстве таможни

У Верховной Рады пока нет кандидатов на должность руководителя украинской таможни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.
По словам Арахамии, обычно на ту или иную должность достаточно кандидатов. Однако что касается руководителя таможни - то желающих возглавить ее нет.
"Пока нет никаких. Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", - сказал он.
Арахамия также отметил, что основные коррупционные схемы метки существуют на низовых уровнях. И это значительно усложняет выбор руководства.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что Кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы.
Добавим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение руководства таможни. Он также связал обыски у бывших чиновников, нардепов и других чиновников с обещанными "весенними посадками".
Подробные о массовых обысках и их фигурантах читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.