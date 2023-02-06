Кандидатов ноль: Арахамия о новом руководстве таможни

У Верховной Рады пока нет кандидатов на должность руководителя украинской таможни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

По словам Арахамии, обычно на ту или иную должность достаточно кандидатов. Однако что касается руководителя таможни - то желающих возглавить ее нет.

"Пока нет никаких. Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", - сказал он.

Арахамия также отметил, что основные коррупционные схемы метки существуют на низовых уровнях. И это значительно усложняет выбор руководства.