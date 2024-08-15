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Кандидаты в президенты Молдовы впервые сдадут тест на знание государственного языка, - СМИ

Четверг 15 августа 2024 01:27
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Кандидаты в президенты Молдовы впервые сдадут тест на знание государственного языка, - СМИ Фото: флаг и здание парламента Молдовы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидаты на пост президента Молдовы впервые будут сдавать тест на знание государственного языка. Выборы состоятся 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point.

Согласно новому положению, которое утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), знание румынского языка у кандидатов будет проверяться приемной комиссией при подаче документов для регистрации инициативных групп.

Как пишет издание, каждый кандидат будет обязан лично заполнить декларацию и отвечать на вопросы членов приемной комиссии. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать свои навыки владения языком.

Согласно статье 18 закона "О гражданстве Республики Молдова", кандидатам необходимо продемонстрировать следующие уровни владения государственным языком:

  • достаточное понимание общего языка и официальной информации;
  • способность обсуждать и отвечать на вопросы по повседневной жизни;
  • умение читать и понимать тексты общественного характера, законы и нормативные акты;
  • способность писать эссе на тему, связанную с повседневной жизнью.

Напомним, что 31 июля в парламенте Молдовы проходили обыски по делу о госизмене и шпионаже для России. После обысков стало известно, что были задержаны два человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США, Британия и Канада предупредили, что Россия попытается повлиять на президентские выборы в Молдове.

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