Кандидаты в президенты Молдовы впервые сдадут тест на знание государственного языка, - СМИ

Кандидаты на пост президента Молдовы впервые будут сдавать тест на знание государственного языка. Выборы состоятся 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Point .

Как пишет издание, каждый кандидат будет обязан лично заполнить декларацию и отвечать на вопросы членов приемной комиссии. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать свои навыки владения языком.

Согласно новому положению, которое утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), знание румынского языка у кандидатов будет проверяться приемной комиссией при подаче документов для регистрации инициативных групп.

Напомним, что 31 июля в парламенте Молдовы проходили обыски по делу о госизмене и шпионаже для России. После обысков стало известно, что были задержаны два человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США, Британия и Канада предупредили, что Россия попытается повлиять на президентские выборы в Молдове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.