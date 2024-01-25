Кандидати в президенти Фінляндії змагаються за найжорсткішу позицію щодо РФ, - Reuters

Вони прагнуть догодити виборцям, які сприймають поведінку Росії щодо своїх сусідів як ворожу й агресивну.

"Фіни були обурені вторгненням Росії в Україну і стурбовані зростанням кількості мігрантів, які прибувають до Фінляндії через Росію, що призвело до того, що скандинавська країна закрила весь свій кордон з РФ протяжністю 1340 км для пасажирських перевезень", - пише видання.

Політолог Гельсінського університету Йоганна Вуорельма сказала, що якщо раніше метою було суперництво за те, у кого найкращі стосунки з Росією та хто краще за всіх вміє вести переговори й інтерпретувати російську політику, то тепер конкуренція більше змістилася в бік того, хто має найжорсткішу позицію щодо РФ, а також, можливо, також в оборонній політиці.

За що відповідає президент Фінляндії

Президент Фінляндії керує зовнішньою політикою і політикою безпеки в тісній співпраці з урядом. Також він представляє країну на зустрічах НАТО і виступає як головнокомандувач Сил оборони Фінляндії.

Північна країна була прийнята в НАТО минулого року, поклавши край семи десятиліттям політики неприєднання і викликавши погрози з боку РФ про "контрзаходи".

"Новий президент замінить Саулі Нііністо, який йде у відставку і якого прозвали "заклинателем Путіна" за його попередні тісні зв'язки з російським лідером", - пише Reuters.

Які заяви встигли зробити кандидати в президенти

Лідер опитувань, правоцентрист Александр Стубб із "Національної коаліції", заявив, що наступним президентом буде не тільки перший фінський президент НАТО, а й "західний президент у багатьох відношеннях".

Кандидат-націоналіст Юссі Халла-Ахо, який посідає третє місце в опитуваннях і продовжує зростати, посів найжорсткішу позицію щодо Росії, намагаючись наздогнати Стубба і кандидата від лібералів Пекку Хаавісто.

Халла-Ахо, критик ЄС і прихильник жорсткої антиімміграційної лінії, публічно назвав Росію "державою-ізгоєм" і хоче позбавити фінського громадянства осіб із подвійним громадянством Росії та Фінляндії. Він також закликав до жорстких заходів у відповідь на міграційну кризу, влаштовану РФ, і розширення її оборонного співробітництва зі США.

Проєвропейськи налаштований колишній прем'єр-міністр Стубб приєднався до Халла-Ахо і двох інших кандидатів правого спрямування, які підтримали ідею скасування подвійного громадянства в нещодавніх передвиборчих дебатах.

Фінляндія та її відносини з Росією

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджував, що РФ направить до фінського кордону війська.

Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського скрапленого газу в країну з наступного року. Гельсінкі не планують чекати, поки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

Також в уряді Фінляндії не схвалили три угоди з росіянами щодо продажу нерухомості в східній частині країни. Два рішення стосуються об'єкта нерухомості в Соткамо, і одне в Іломантсі.