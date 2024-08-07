Кандидат у віце-президенти США висловився про необхідність "прийнятного миру" для України

"І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Володимир Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Путіним та просувати прийнятний мир", - заявив він.

Венс також підкреслив, посилаючись на неназвані звіти, що нібито "українцям не вистачає військових, які можуть воювати", а також повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не вторглась в Україну, якби той був президентом.