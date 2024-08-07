Кандидат в вице-президенты США высказался о необходимости "приемлемого мира" для Украины

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Здесь кто-то такой есть? Очевидно, мы сейчас - среди пристрастной публики, но кто-то здесь считает, что Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Путиным и продвигать приемлемый мир", - заявил он.

Вэнс также подчеркнул, ссылаясь на неназванные отчеты, что якобы "украинцам не хватает военных, которые могут воевать", а также повторил тезис Дональда Трампа, что Россия никогда бы не вторглась в Украину, будь он президентом.