Кандидат Трампа на посаду глави ФБР отримав гонорар від проросійського режисера, - WP

Зазначається, що у 2024 році Патель отримав 25 тисяч доларів гонорару від кінокомпанії, що належить громадянину Росії, який також має громадянство США.

Документи від юридичного комітету Сенату США, які отримало видання, вказують, що Патель отримав гроші від лос-анджелеської компанії Global Tree Pictures. Неї керує режисер Ігор Лопатьонок. Його попередні проєкти містять проросійську кампанію впливу, яка отримувала гроші з фонду, створеного російським диктатором Володимиром Путіним.

Як пише газета, Лопатьонок - уродженець України, який проживав і працював у Росії. У 2008 році він переїхав до Лос-Анджелеса. Відомо, що режисер щонайменше двічі відвідував Москву у 2012 та 2014 роках, а також публічно критикував Революцію Гідності. Лопатьонок є автором пропагандистського фільму "Майданська різанина", у якій заперечують, що за вбивствами активістів у Києві стоять проросійські сили.

Кеш Патель отримав гонорар за участь у документальному фільмі. Він та інші посадовці першої адміністрації Дональда Трампа були зображені як жертви змови, яка "знищила життя тих, хто підтримував Трампа в спробі усунути демократично обраного президента з посади".

Документальний серіал під назвою "Усі люди президента: Змова проти Трампа" з шести серій вийшов в ефір в онлайн-мережі пропагандиста Такера Карлсона. В одному з епізодів Патель пообіцяв "закрити будівлю штаб-квартири ФБР і відкрити її як музей "глибинної держави"".

The Washington Post наголошує, що цей факт посилює питання до кандидатури Пателя на посаду директора ФБР. Раніше сумніви щодо Пателя також висловили законодавці-демократи.

Голосування юридичного комітету щодо кандидатури Пателя було відкладено до наступного тижня через заперечення, висунуті демократами.