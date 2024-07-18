Кандидат Трампа офіційно прийняв номінацію на посаду віце-президента США

Сенатор від штату Огайо республіканець Джей Ді Венс офіційно прийняв номінацію на посаду віце-президента США під час виступу на Національному з’їзді Республіканської партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію промови, яку вів Голос Америки .

"Разом ми зробимо все, щоб наші союзники внесли свою справедливу частку у забезпечення національної безпеки і безпеки у всьому світі. Разом ми будемо відправляти своїх дітей на війну тільки тоді, коли це буде абсолютно необхідно, але президент Трамп зробить так, щоб цього не потрібно було робити. Але якщо ми вдаримо, то ми вдаримо дуже сильно", - сказав ді Венс.

Кандидат розкритикував президента Джо Байдена, який "не хоче допомогти власним громадянам, а їде бозна-де по світу, щоб допомогти іншим".

Пообіцяв "зупинити комуністичний Китай від того, щоб він будував свій середній клас на спинах нашого середнього класу".

Джей Ді Венс виступав проти військової допомоги США Україні, проти конфіскації заморожених активів РФ і припускав, що Україні доведеться поступитися територіями, аби закінчити війну.

Один із високопоставлених чиновників ЄС після того, як Трамп оголосив Венса своїм кандидатом, заявив, що "це катастрофа для України".

Докладніше про нього - у матеріалі РБК-Україна.

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