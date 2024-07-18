Кандидат Трампа официально принял номинацию на должность вице-президента США
Сенатор от штата Огайо республиканец Джей Ди Вэнс официально принял номинацию на должность вице-президента США во время выступления на Национальном съезде Республиканской партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию речи, которую вел Голос Америки.
Большую часть речи Джей Ди Вэнс посвятил своей бабушке и необходимости отстаивания интересов рабочего класса.
Пообещал "остановить коммунистический Китай от того, чтобы он строил свой средний класс на спинах нашего среднего класса".
Кандидат подверг критике президента Джо Байдена, который "не хочет помочь собственным гражданам, а едет бог знает куда по миру, чтобы помочь другим".
"Вместе мы сделаем все, чтобы наши союзники внесли свою справедливую долю в обеспечение национальной безопасности и безопасности во всем мире. Вместе мы будем отправлять своих детей на войну только тогда, когда это будет совершенно необходимо, но президент Трамп сделает так, чтобы этого не нужно было делать. Но если мы ударим, то мы ударим очень сильно", – сказал ди Вэнс.
Вэнс и Украина
Джей Ди Вэнс выступал против военной помощи США Украине, против конфискации замороженных активов РФ и предполагал, что Украине придется уступить территории, чтобы закончить войну.
Один из высокопоставленных чиновников ЕС после того, как Трамп объявил Венса своим кандидатом, заявил, что это катастрофа для Украины.
Подробнее о нем – в материале РБК-Украина.
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