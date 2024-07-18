Кандидат Трампа официально принял номинацию на должность вице-президента США

Сенатор от штата Огайо республиканец Джей Ди Вэнс официально принял номинацию на должность вице-президента США во время выступления на Национальном съезде Республиканской партии.

Большую часть речи Джей Ди Вэнс посвятил своей бабушке и необходимости отстаивания интересов рабочего класса.

Пообещал "остановить коммунистический Китай от того, чтобы он строил свой средний класс на спинах нашего среднего класса".

Кандидат подверг критике президента Джо Байдена, который "не хочет помочь собственным гражданам, а едет бог знает куда по миру, чтобы помочь другим".

"Вместе мы сделаем все, чтобы наши союзники внесли свою справедливую долю в обеспечение национальной безопасности и безопасности во всем мире. Вместе мы будем отправлять своих детей на войну только тогда, когда это будет совершенно необходимо, но президент Трамп сделает так, чтобы этого не нужно было делать. Но если мы ударим, то мы ударим очень сильно", – сказал ди Вэнс.

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