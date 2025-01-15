Кандидат Трампа в держсекретарі США зробив заяву про війну Росії проти України

Нагадаємо, що вчора, 14 січня, новообраний американський президент Дональд Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним.

Тим часом Bloomberg вже дізнався можливі вимоги російського диктатора Володимира Путіна на переговорах з Трампом.

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