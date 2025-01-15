Кандидат Трампа в держсекретарі США зробив заяву про війну Росії проти України

Марко Рубіо, кандидат на посаду держсекретаря США від Дональда Трампа, заявив, що для завершення війни в Україні доведеться піти на поступки. Це стосуватиметься обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Нагадаємо, що вчора, 14 січня, новообраний американський президент Дональд Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним.
Тим часом Bloomberg вже дізнався можливі вимоги російського диктатора Володимира Путіна на переговорах з Трампом.
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