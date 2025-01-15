Кандидат Трампа в госсекретаре США сделал заявление о войне России против Украины

Марко Рубио, кандидат на должность госсекретаря США от Дональда Трампа, заявил, что для завершения войны в Украине придется пойти на уступки. Это будет касаться обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Напомним, что вчера, 14 января, новоизбранный американский президент Дональд Трамп сделал заявление о встрече с Путиным.
Тем временем Bloomberg уже узнал возможные требования российского диктатора Владимира Путина на переговорах с Трампом.
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