Кандидат Трампа в госсекретаре США сделал заявление о войне России против Украины

Напомним, что вчера, 14 января, новоизбранный американский президент Дональд Трамп сделал заявление о встрече с Путиным.

Тем временем Bloomberg уже узнал возможные требования российского диктатора Владимира Путина на переговорах с Трампом.

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