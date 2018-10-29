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Президент Грузии призвал граждан быть "более активными" на втором туре выборов

Новости » Политика    29.10.2018 - 20:27
Фото: Георгий Маргвелашвили (flickr.com/european_parliament)
Фото: Георгий Маргвелашвили (flickr.com/european_parliament)

Второй тур выборов президента Грузии может состояться не позднее 2 декабря

Ныненшний президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал население к активности во втором туре выборов президента страны. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия-Online".

По его словам, это очень важно для демократических процессов в Грузии. также отметил, что  "второй тур очень важен".

"Призываю всех принять активное участие во втором туре... Ощущение грузинского избирателя, что он является определителем политических институтов и определителем успеха или поражения политических сил, еще более должно углубиться на этих выборах", - сказал он.

Также Маргвелашвили обратился к международным и местным наблюдателям, чтобы и они активно были представлены во время второго тура выборов.

"Весьма важно, чтобы в том же объеме, с той же скрупулезностью, с той же интенсивностью были представлены наблюдательные миссии во время второго тура выборов", - заявил Маргвелашвили.

Как отметила глава избирательной комиссии Грузии Тамара Жвания, второй тур выборов президента страны может состояться не позднее 2 декабря этого года.

Кроме того, это последние прямые выборы президента страны. Следующего президента Грузии в 2024 году будет выбирать уже избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.

Напомним, в Грузии на президентских выборах, которые прошли 28 октября, согласно подсчету голосов на 96,4% избирательных участков, ни один из главных претендентов на пост главы страны не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 46,7%, всего в голосовании приняли участие 1 637 956 человек.

Во второй тур выборов президента Грузии выходят с практически равными результатами: Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", - 38,6% голосов, и представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 37,7%.

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