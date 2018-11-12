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Кандидат в президенти Грузії Зурабішвілі заявила, що їй погрожують

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 11:36
Фото: Саломе Зурабішвілі (wikimedia.org Melberg)
Фото: Саломе Зурабішвілі (wikimedia.org Melberg)

На вихідних Зурабішвілі та її дітям телефонували незнайомці, погрожуючи вбити

Кандидат в президенти Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що прихильники партії "Єдиний національний рух" Міхеіла Саакашвілі погрожують їй та її дітям. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Rustavi2.

За словами Зурабішвілі, погрози надходили з 9 по 11 листопада. Члени сім'ї політика отримували текстові і голосові повідомлення з погрозами і непристойними виразами.

Кандидат в президенти заявила, що бачить у цьому "реальну загрозу". Також розповіла, що особи зловмисників встановлені. Вони є колишніми військовослужбовцями, пов'язаними з партією Саакашвілі. Зурабішвілі попросила правоохоронців вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, у Грузії на президентських виборах, які пройшли 28 жовтня, згідно з підрахунком голосів на 96,4% виборчих дільниць, жоден з головних претендентів на пост глави країни не набрав необхідної для перемоги в першому турі кількості голосів. Явка виборців становила лише 46,7%.

За підсумками першого туру трійка лідерів президентської гонки мала такий вигляд: кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Саломе Зурабішвілі набрала більше 38,6% голосів, кандидат від "Єдиного національного руху" Григол Вашадзе отримав 37,7% голосів, а кандидат від партії "Європейська Грузія - рух за свободу" Давид Бакрадзе набрав майже 11% голосів.

Другий тур виборів президента Грузії може відбутися не пізніше 2 грудня. Чинний президент Георгій Маргвелашвілі закликав громадян бути більш активними

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