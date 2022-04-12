Кандидат в президенты Франции выступила против эмбарго на нефть и газ из России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против запрета поставок нефти и газа из России. По ее словам, из-за эмбарго на российские энергоносители будут "страдать" французы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ле Пен радиостанции France Inter.
Ле Пен заявила, что в целом поддерживает санкции против России, но не те ограничения, которые предполагают запрет на поставку нефти и газа.
"Я не выступаю за снятие санкций (с России - ред.). Но я против санкций, затрагивающих энергоносители", - сказала она.
Кандидат добавила, что эмбарго на нефть и газ из России негативно скажется на французах. По ее словам, она не хочет, чтобы ее соотечественники страдали от последствий санкций.
Напомним, Украина предлагает использовать "иранскую" модель санкций для энергоносителей из России.
Отметим, Евросоюз готовит предложения по эмбарго на нефть из России.
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