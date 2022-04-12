Кандидат в президенты Франции выступила против эмбарго на нефть и газ из России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила против запрета поставок нефти и газа из России. По ее словам, из-за эмбарго на российские энергоносители будут "страдать" французы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ле Пен радиостанции France Inter .

Ле Пен заявила, что в целом поддерживает санкции против России, но не те ограничения, которые предполагают запрет на поставку нефти и газа.

"Я не выступаю за снятие санкций (с России - ред.). Но я против санкций, затрагивающих энергоносители", - сказала она.

Кандидат добавила, что эмбарго на нефть и газ из России негативно скажется на французах. По ее словам, она не хочет, чтобы ее соотечественники страдали от последствий санкций.