Кандидат у президенти США влип у скандал через заяву про "нациста" Зеленського

Дивні висловлювання представника Республіканської партії США прозвучали під час його виступу в Майамі, викликавши в залі обурення, а також хвилю критики в інтернеті, американські користувачі мережі, зокрема, нагадали про єврейське коріння Зеленського, який втратив членів сім'ї під час Голокосту.

В одному із постів в інтернеті від групи республіканців "Проект Лінкольна", яка виступає проти Дональда Трампа, Рамасвамі назвали "несерйозним кандидатом".

Після шквалу критики передвиборний штаб Рамасвамі спробував виправдати такі слова кандидата, і наполягав на тому, що він "мав на увазі не це".

Так, політик на дебатах коментував нещодавній заклик українського лідера щодо збільшення американської допомоги країні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ. Це прохання підтримують деякі представники "республіканців" у Сенаті, але сам Рамасвамі виступає проти.

"Україна не є взірцем демократії... Вона прославила нациста у своїх лавах. Комік у штанах-карго, чоловік, на ім'я Зеленський. Це не демократично", - заявив він.

Як стверджує прес-секретар Рамасвамі Тріша Маклафлін, він "не називав Зеленського нацистом". За її словами, політик мав на увазі вересневу подію, під час якої президент України відвідав парламент Канади, куди також було запрошено 98-річного Ярослава Гунька, який під час Другої світової війни служив у лавах дивізії "Галичина".

При цьому у передвиборному штабі Рамасвамі визнають, що без контексту це зауваження кандидата можна легко зрозуміти неправильно.

"Він говорив швидко та його слова були нерівними", - пояснює вона.

Скандал із запрошенням Гунько

Нагадаємо, запрошення у вересні ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунька на засідання двох палат парламенту Канади, під час якого виступав Зеленський, викликало скандал. Водночас російські пропагандисти і не лише почали активно звинувачувати Гунька у тому, що він "нацист".

Але дивізія "Галичина" не була засуджена Нюрнберзьким процесом чи будь-яким іншим трибуналом, оскільки довести провину солдатів підрозділи у воєнних злочинах так і не змогли.

Додамо, що після скандалу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився за те, що на виступ Зеленського в парламенті покликали ветерана дивізії "Галичина". Спікер парламенту Канади подав у відставку.