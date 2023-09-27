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Трюдо вибачився за запрошення на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина"

Оттава, Середа 27 вересня 2023 22:03
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Трюдо вибачився за запрошення на виступ Зеленського ветерана СС "Галичина" Фото: Джастін Трюдо, прем'єр Канади (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вибачився за те, що на виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті покликали ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунька.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Трюдо наводить СBC.

Він назвав інцидент "жахливою помилкою" і заявив, що за нього несе відповідальність спікер нижньої палати парламенту Ентоні Рота, який вчора подав у відставку.

"Усі ми, хто перебував у п'ятницю в цій залі, глибоко шкодуємо про те, що стояли та плескали, хоча й не знали контексту", - додав глава канадського уряду.

За його словами, запрошення Гунька було "жахливою наругою над пам'яттю мільйонів людей, які загинули під час Голокосту".

Трюдо додав, що Канада "просить глибоких вибачень" у Зеленського та української делегації, які були присутні на цьому засіданні парламенту.

Скандал з запрошенням Гунько

Нагадаємо, запрошення ветерана СС "Галичина" Ярослава Гунька на засідання двох палат парламенту Канади, під час якого виступав Зеленський, спричинило скандал. Водночас російські пропагандисти і не тільки почали активно звинувачувати Гунька у тому, що він "нацист".

Але дивізія "Галичина" не була засуджена Нюрнберзьким процесом чи будь-яким іншим трибуналом, оскільки довести провину солдатів підрозділу у військових злочинах так і не змогли.

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Володимир Зеленський Канада Джастін Трюдо
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