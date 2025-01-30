Кандидат у президенти Румунії замріявся про "поділ" України: у ЦПД та МЗС відреагували

Що сказав Джорджеску

"Світ змінюється. Зміняться кордони. Крім того, якщо кордони зміняться, то де ми? Отже, у нас є Північна Буковина, у нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш з колишнього Закарпаття, те, що залишилося від угорців, Львів, який залишиться у поляків і Малоросія...", - заявив Джорджеску в інтерв'ю.

Окрім цього на запитання, чи вірить він у поділ територій України після укладення мирного договору, Джорджеску заявив, що це обов’язково буде, оскільки Україна, на його думку, "вигадана держава".

"Сто відсотків так і буде. Що ж, у них немає іншого вибору. Дорога до чогось подібного неминуча. Україна - вигадана держава. Українська Радянська Соціалістична Республіка", - заявив він.

Кандидат у президенти Румунії вважає, що його країна повинна повернути території, які були частиною королівства. Водночас він заявив, що не хоче розширення території, але скористатися нагодою варто.

Що кажуть у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що проросійські політики, на зразок румунського (Калін Джорджеску - ред.), які починають розповідати про якийсь "поділ України" лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу Росії та успіх національних утворень на території нинішньої РФ.

"Бо агресивна імперія, яка язиками інших пропонує "поділ світу" не має довіри і тільки посилює думки та голоси тих, хто вважає правильним підтримати створення національних утворень на поки ще території самої Росії для зменшення світових загроз", - написав Коваленко.

Що кажуть в МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що заяви Джеорджеску, які ставлять під сумнів на територіальну цілісність України, є виявом крайньої неповаги до України та українського народу.

"Вважаємо категорично неприйнятними та засуджуємо ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям", - заявили в МЗС.

У відомстві зауважили, що на тлі таких заяв спроби Джеорджеску позиціонувати себе як "незалежного" політика виглядають абсурдно. Адже озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від Москві.

"Переконані, що в інтересах Румунії та румунського народу - досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в сусідній Україні, розвиток наших двох держав у мирі, безпеці та процвітанні для наших людей. Нагадуємо, що в плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить", - сказано у повідомленні.

Як через Джорджеску анулювали президентські вибори у Румунії

На президентських виборах у листопаді 2024 року незалежний кандидат Джорджеску несподівано переміг у першому турі, набравши 23%. Його вважають ультраправим політиком із проросійськими поглядами. Офіс президента Румунії заявив про розвіддані, які вказують на зовнішній вплив на вибори.

Конституційний суд анулював результати через інформацію про незаконне фінансування кампанії та ймовірне втручання РФ. Розвідка повідомила про приховану кампанію в TikTok, 85 000 кібератак та інші гібридні дії. Джорджеску порушив виборче законодавство, заявивши про нульові витрати, хоча лише на TikTok-відео було витрачено 1 млн євро.