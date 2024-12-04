У Румунії розсекретили матеріали щодо лідера виборів президента

Президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив дані про передвиборчу кампанію ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Інформація була зібрана службами розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro .

Зазначається, що Йоганніс погодився розсекретити інформацію, яку повідомили у внутрішній розвідці Румунії, службі зовнішньої розвідки, службі спецзв’язку та міністерстві внутрішніх справ під час засідання Вищої ради національної оборони 28 листопада.

News.ro пише, що засекречений документ мав дані, які свідчать про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства країни. Також є дані щодо використання алгоритмів деяких платформ соцмереж для підвищення популярності Джорджеску.

Окрім цього, в документі сказано, що Румунія є "мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем".

У матеріалі сказано, що зростання підтримки Джорджеску громадянами було зумовлене кампанією з підвищення його популярності, що була посилена за два тижні до першого туру президентських виборів.

Зазначається, що платформа Tik Tok забезпечила ультраправому кандидату перемогу в першому турі з результатом 22,94% голосів. Водночас, за даними спецслужб, за кілька тижнів до виборів Джорджеску мав дуже низьку популярність.

Так, згідно з опитуваннями за 15−20 листопада, кандидат набирав 6,2% голосів, а опитування за 20−21 листопада показали вже 10,6% голосів.

Крім того, видання повідомило, що, за даними спецслужби, Джорджеску взагалі не витрачався на передвиборчу кампанію. Водночас дані свідчать, що до фінансування кампанії кандидата був залучений акаунт у Tik Tok bogpr, яким користується громадянин Румунії Богдасн Печір. Він пожертвував понад мільйон євро.

У Tik Tok підтвердили особу користувача bogpr та заявили, що з 24 жовтня до 24 листопада він здійснив платежі на рахунки користувачів акаунтів Tik Tok, що брали участь у просуванні Джорджеску, на загальну суму 381 тисячу доларів.