Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит через країну українського зерна

Колишній прем'єр-міністр Румунії та кандидат у президенти країни Віктор Понта заявив, що у разі перемоги на виборах припинить експорт українського зерна через румунську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Понта заявив, що бажає припинити експорт українського зерна через чорноморські порти Румунії, щоб "захистити місцевих фермерів".

Крім того, він пообіцяв "захистити" сусідню країну Молдову - у разі, якщо на неї нападе країна-агресор Росія.

Як зазначає агенство, за три роки після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Румунія допомогла експортувати близько 29 млн тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца, ставши "головним альтернативним маршрутом" експорту для України.

"Останніми роками проводили політику надання переваги українському зерну в плані доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього", - сказав Понта.

Водночас він заявив, що підтримає інші заходи, які вже застосовуються владою Румунії для підтримки України, включно з транзитом зброї та навчанням українських пілотів.