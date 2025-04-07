Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит через країну українського зерна
Колишній прем'єр-міністр Румунії та кандидат у президенти країни Віктор Понта заявив, що у разі перемоги на виборах припинить експорт українського зерна через румунську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Понта заявив, що бажає припинити експорт українського зерна через чорноморські порти Румунії, щоб "захистити місцевих фермерів".
Крім того, він пообіцяв "захистити" сусідню країну Молдову - у разі, якщо на неї нападе країна-агресор Росія.
Як зазначає агенство, за три роки після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Румунія допомогла експортувати близько 29 млн тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца, ставши "головним альтернативним маршрутом" експорту для України.
"Останніми роками проводили політику надання переваги українському зерну в плані доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього", - сказав Понта.
Водночас він заявив, що підтримає інші заходи, які вже застосовуються владою Румунії для підтримки України, включно з транзитом зброї та навчанням українських пілотів.
Вибори у Румунії
Нагадаємо, наприкінці 2024 року у першому турі голосування на президентських виборах в Румунії неочікувано переміг кандидат ультраправих поглядів Келін Джорджеску. Він здобув 23% голосів, хоча за результатами передвиборчих опитувань вважався малоймовірним претендентом на перемогу.
Однак, за два дні до запланованого другого туру Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру. Причиною стали повідомлення про втручання Росії у вибори, зокрема через платформу TikTok, для підтримки Джорджеску.
Розслідування виявило скоординовану російську кампанію, яка включала кібератаки та оплату інфлюенсерів для просування меседжів Джорджеску в соціальних мережах.
Після анулювання виборів були призначені повторні вибори на травень 2025 року. У лютому 2025 року румунські прокурори розпочали кримінальне розслідування щодо Джорджеску за звинуваченнями в підбурюванні до дій проти конституційного ладу і не тільки. Суд наклав на нього обмеження, включаючи заборону на виїзд з країни.
Попри ці обмеження та розслідування, Джорджеску подав свою кандидатуру на повторні вибори. Однак у березні 2025 року ЦВК Румунії не допустила скандального Джорджеску до участі у виборах президента.
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