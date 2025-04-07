Кандидат в президенты Румынии хочет запретить транзит через страну украинского зерна
Бывший премьер-министр Румынии и кандидат в президенты страны Виктор Понта заявил, что в случае победы на выборах прекратит экспорт украинского зерна через румынскую территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Понта заявил, что желает прекратить экспорт украинского зерна через черноморские порты Румынии, чтобы "защитить местных фермеров".
Кроме того, он пообещал "защитить" соседнюю страну Молдову - в случае, если на нее нападет страна-агрессор Россия.
Как отмечает агенство, за три года после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Румыния помогла экспортировать около 29 млн тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, став "главным альтернативным маршрутом" экспорта для Украины.
"В последние годы проводили политику предоставления преимущества украинскому зерну в плане доступа к портовым мощностям в ущерб румынскому зерну, и румынские фермеры сильно пострадали от этого", - сказал Понта.
В то же время он заявил, что поддержит другие меры, которые уже применяются властями Румынии для поддержки Украины, включая транзит оружия и обучение украинских пилотов.
Выборы в Румынии
Напомним, в конце 2024 года в первом туре голосования на президентских выборах в Румынии неожиданно победил кандидат ультраправых взглядов Келин Джорджеску. Он получил 23% голосов, хотя по результатам предвыборных опросов считался маловероятным претендентом на победу.
Однако, за два дня до запланированного второго тура Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура. Причиной стали сообщения о вмешательстве России в выборы, в частности через платформу TikTok, для поддержки Джорджеску.
Расследование выявило скоординированную российскую кампанию, которая включала кибератаки и оплату инфлюенсеров для продвижения месседжей Джорджеску в социальных сетях.
После аннулирования выборов были назначены повторные выборы на май 2025 года. В феврале 2025 года румынские прокуроры начали уголовное расследование в отношении Джорджеску по обвинениям в подстрекательстве к действиям против конституционного строя и не только. Суд наложил на него ограничения, включая запрет на выезд из страны.
Несмотря на эти ограничения и расследование, Джорджеску подал свою кандидатуру на повторные выборы. Однако в марте 2025 года ЦИК Румынии не допустила скандального Джорджеску к участию в выборах президента.
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