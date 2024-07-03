Кандидат у президенти Ірану заявив, що "негайно" працюватиме над зняттям західних санкцій

Це були другі — і останні — дебати в прямому ефірі на державному телебаченні, в яких протистояли реформіст Масуд Пезешкіан і колишній учасник ядерних переговорів, прихильник традиційної для сучасного Ірану жорсткої лінії Саїд Джалілі.

Пезешкіан сказав, що санкції, введені Заходом, сильно вдарили по економіці Ірану. Він вказав на 40% інфляцію за останні чотири роки та зростання рівня бідності. "Ми живемо в суспільстві, в якому багато хто жебракує на вулицях", — сказав він, додавши, що його адміністрація "негайно" працюватиме над тим, щоб спробувати зняти санкції і "відновити" економіку.

Пезешкіан також заявив, що знайде рішення для відновлення ядерної угоди зі світовими державами, обговоривши план із парламентом країни та знайшовши можливі альтернативи. "Жоден уряд в історії не зміг процвітати в клітці", — сказав він, маючи на увазі вплив санкцій на економіку Ірану.

Джалілі, який рішуче виступав проти угоди 2015 року, заявив під час дебатів, що США повинні виконувати свої зобов’язання нарівні з тими зобов’язаннями, "які ми виконали", і що він відновить переговори про ядерну угоду.