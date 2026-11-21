Під час конференції Меленшона запитали про можливість участі Франції у війні з Росією. У відповідь він категорично відкинув такий варіант і дав зрозуміти, що його позиція не зміниться навіть у разі перемоги на президентських виборах.

"Чи йдемо ми на війну? Звичайно, ні. Ми не будемо воювати проти Росії. Ви маєте право голосувати за тих, хто хоче розпочати війну проти Росії, але я цього не зроблю. Якщо ви проголосуєте за мене, не сподівайтеся на це", - заявив кандидат у президенти Франції.

Водночас політик висловився і про майбутнє українських територій після завершення бойових дій. Він наголосив, що його початкова позиція полягає в тому, що кордони України не підлягають обговоренню.

Однак Меленшон уточнив, що в разі, якщо мирна угода передбачатиме зміну кордонів, остаточне рішення, на його думку, має ухвалюватися за участю населення. Він виступив за голосування, під час якого люди, які опиняться по різні боки нового кордону, зможуть висловити свою позицію.

Що відомо про позицію Меленшона щодо України

Нагадаємо, Жан-Люк Меленшон очолює ліву партію "Нескорена Франція" (La France insoumise). Він тричі брав участь у президентських виборах - у 2012, 2017 та 2022 роках. Нині політик бере участь у президентській кампанії 2027 року.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Меленшон засудив напад Росії на Україну. Водночас його підхід до підтримки Києва відрізняється від позиції частини французьких політиків.

Він виступає за переговори з Москвою, критикує можливість прямого військового втручання Франції та не підтримує постачання Україні озброєння, здатного завдавати ударів по російській території.

Про ставлення партії Меленшона до України свідчить і голосування її представників у Європарламенті. Видання Le Monde проаналізувало позицію дев'яти євродепутатів від "Нескореної Франції" щодо 22 резолюцій, пов'язаних з Україною, які розглядалися від початку роботи нинішнього скликання Європарламенту у 2024 році.

За результатами аналізу, більшість представників партії підтримала лише 10 документів, щодо п'яти переважно голосувала проти, а ще в семи випадках утрималася.

Водночас Меленшон виступає проти членства України в НАТО.

Щодо європейської інтеграції позиція його однопартійців також не була одностайною: із дев'яти відповідних резолюцій вони підтримали три, щодо чотирьох утрималися, а дві відхилили.

У партії заявляли, що не заперечують проти вступу України до ЄС, але наполягають на попередньому узгодженні соціальних, податкових та екологічних правил.

Вибори у Франції

Нагадаємо, президентські вибори у Франції заплановані на весну 2027 року. Перший тур має відбутися 18 квітня, другий - 2 травня. Чинний президент Еммануель Макрон не зможе балотуватися повторно, оскільки завершує другу поспіль п'ятирічну каденцію.

Однією з головних претенденток на президентську посаду є лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.