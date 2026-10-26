Ле Пен стартувала у виборах президента Франції і випереджає суперників майже вдвічі
Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен офіційно почала кампанію перед президентськими виборами 2027 року. Опитування дають їй 32-33,5% - майже вдвічі більше, ніж найближчому суперникові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перший передвиборчий виступ Ле Пен виголосила 25 жовтня в Орлеані - місті Жанни д'Арк, яку французькі націоналісти вважають символом патріотизму і суверенітету.
"Ми переживаємо не кінець світу, а кінець одного світу - їхнього", - сказала вона про політичних опонентів.
Що пообіцяла Ле Пен
- Безпека - "нульова толерантність" до злочинності, відновлення порядку як головне завдання держави.
- Міграція - повернення контролю на кордонах, автоматична висилка іноземців-злочинців, боротьба з бандами і наркоторговцями.
- Економіка - стримування видатків, нижчі податки для бізнесу, менше бюрократії, підтримка промисловості та штучного інтелекту. Підвищувати пенсійний вік далі вона не планує.
- ЄС - виходити з Євросоюзу Ле Пен не пропонує, але обіцяє обмежити вплив Брюсселя і ставити інтереси Франції на перше місце, зокрема уникати участі в чужих війнах.
За опитуванням, оприлюдненим 25 жовтня, Ле Пен має 32-33,5% підтримки. Друге місце посідає лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон із 17%. Соціологи прогнозують, що в другому турі, який очікують на початку травня, вона легко його переможе.
Популярності Ле Пен додали масові протести проти дорожнечі минулих вихідних, які переросли в погроми.
17 жовтня на протести проти дорожнечі у Франції вийшли щонайменше 550 тисяч людей, у багатьох містах вони переросли в погроми, а в Ліможі згоріла історична мерія. Президент Еммануель Макрон поклав відповідальність на ультралівих і злочинців.
Для України перемога Ле Пен може стати проблемою. В інтерв'ю FT вона пообіцяла різко скоротити бюджет ЄС і не давати грошей Україні. Президент Володимир Зеленський відповів, що Франція від цього багато втратить, бо її оборонним компаніям потрібен досвід українського фронту.