Кандидат у президенти Бразилії, який програв, втік у США. Йому видадуть візу, - ЗМІ

Ультраправий сенатор Флавіо Болсонару після поразки на виборах президента Бразилії втік із країни та вже прибув до США. Надалі йому та його сім'ї будуть видані візи.

У публікації сайту Metropoles з посиланням на джерела, близькі до родини політика, говорилося, що він прямує до США.

"Літак знаходиться в польоті", - йшлося в матеріалі, але без уточнень, звідки він вилетів.

Тим часом союзники Болсонару уточнили, що він прибуде до Флориди у вівторок вдень і планує запросити політичний притулок.

"Адміністрація (президента США – ред.) Дональда Трампа поінформована", - додав сайт.

Союзники також підтвердили газеті Folha de S Paulo, що політик прямує до США, заявивши, що план втечі був "організований та реалізований адвокатом, близьким до клану Болсонару".

Тим часом CNN Brazil пише, що Болсонару втік до США разом зі своєю дружиною та двома доньками рано вранці у вівторок. За словами джерел, пов'язаних з урядом США, вони вже прибули до Сполучених Штатів Америки.

У свою чергу високопосадовець Держдепартаменту США сказав у коментарі Associated Press, що Флавіо Болсонару та його родині будуть видані візи.

Інші важливі деталі втечі

ЗМІ зазначають, що Болсонару, який користувався негласною підтримкою президента США Дональда Трампа, перебував під слідством за звинуваченнями в корупції, відмиванні грошей та ухиленням від сплати податків у Бразилії, і йому було наказано здати свій паспорт.

При цьому політика не бачили з понеділка, і він пропустив останній термін здачі паспорта, призначеного на ранок вівторка. Це у свою чергу підігріло чутки про його можливу втечу з Бразилії після поразки на виборах у неділю.

У бразильській газеті O Globo повідомлялося, що під час зустрічі з друзями та адвокатами в понеділок, кандидат, що програв, виглядав "одержимим і ясно дав зрозуміти, що боїться арешту".

Також ЗМІ пишуть, що фактично Флавіо повторив рішення свого батька, колишнього президента Жаїра Болсонару, який вирушив до США, через два місяці поле програло на виборах президента Луїсу Інасіу Луле да Сілві в 2022 році.