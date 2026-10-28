Проигравший кандидат в президенты Бразилии сбежал в США, ему выдадут визу, - СМИ
Ультраправый сенатор Флавио Болсонару после поражения на выборах президента Бразилии сбежал из страны и уже прибыл в США. В дальнейшем ему и его семье будут выданы визы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, Associated Press и CNN Brazil.
В публикации сайта Metropoles со ссылкой на источники, близких к семье политика, говорилось, что он направляется в США.
"Самолет находится в полете", - говорилось в материале, но без уточнений, откуда он вылетел.
Тем временем союзники Болсонару уточнили этому изданию, что он прибудет во Флориду во вторник днем и планирует запросить политическое убежище.
"Администрация (президента США - ред.) Дональда Трампа проинформирована", - добавил сайт.
Союзники также подтвердили газете Folha de S Paulo, что политик направляется в США, заявив, что план побега был "организован и реализован адвокатом, близким к клану Болсонару".
Тем временем CNN Brazil пишет, что Болсонару бежал в США вместе со своей женой и двумя дочерями рано утром во вторник. По словам источников, которые связаны с правительством США, они уже прибыли в Соединенные Штаты Америки.
В свою очередь высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сказал в комментарии Associated Press, что Флавио Болсонару и его семье будут выданы визы.
Другие важные детали побега
СМИ отмечают, что Болсонару, который пользовался негласной поддержкой президента США Дональда Трампа, находился под следствием по обвинениям в коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в Бразилии, и ему было приказано сдать свой паспорт.
При этом политика не видели с понедельника, и он пропустил крайний срок сдачи паспорта, который был назначен на утро вторника. Это в свою очередь подогрело слухи о его возможном бегстве из Бразилии после поражения на выборах в воскресенье.
В бразильской газете O Globo сообщалось, что во время встречи с друзьями и адвокатами в понедельник, проигравший кандидат выглядел "одержимым и ясно дал понять, что боится ареста".
Также СМИ пишут, что фактически Флавио повторил решение своего отца, бывшего президента Жаира Болсонару, который отправился в США через два месяца поле проиграла на выборах президента Луису Инасиу Луле да Силве в 2022 году.
Выборы в Бразилии
Напомним, что в воскресенье 25 октября в Бразилии прошел второй тур выборов президента. По их результатам победу одержал действующий глава государства Луис Инаису Лула да Силва.
Уже после подсчета 99% голосов было известно, что Лулу набирает 51,75% голосов, а Болсонару 48,25%. Отметим, что на данный момент Луле 80 лет и это уже будет четвертый президентский срок.