UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кандидат в премьеры Британии озвучила свою позицию по войне в Украине

Фото: глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Действующий министр иностранных дел и кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает Украину, но выступила против прямого участия британских солдат в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава МИД подчеркнула, что Британия является союзником Украины в войне, которую развязала Россия. Но в то же время она не считает, что британские войска не должны участвовать в боевых действиях.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы вводим санкции, но я не поддерживаю прямое участие британских войск", - заявила Трасс.

Напомним, что вчера в Британии огласили результаты очередного тура выборов премьера. В финал вошли глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против Украины