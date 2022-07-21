Кандидат у прем'єри Британії озвучила свою позицію щодо війни в Україні

Чинний міністр закордонних справ і кандидат в прем'єр-міністри Великобританії Ліз Трасс заявила, що підтримує Україну, але виступила проти прямої участі британських солдатів у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Глава МЗС підкреслила, що Британія є союзником України у війні, яку розв'язала Росія. Але водночас вона вважає, що британські війська не повинні брати участь у бойових діях.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну. Ми очолили міжнародну коаліцію з відправки зброї, ми вводимо санкції, але я не підтримую пряму участь британських військ", - заявила Трасс.