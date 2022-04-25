Байден сегодня официально предложит назначить нового посла в Украине, - WSJ

Президент США Джо Байдена 25 апреля может выдвинуть кандидатуру на должность американского посла в Украине. Ожидается, что пост получит Бриджит Бринк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, уже на этой неделе американские дипломаты вернутся в Украину. Сначала это будут однодневные поездки во Львов, позже планируется возвращение посольства в Киев.

Кроме того, ожидается, что сегодня Байден выдвинет кандидатуру нынешнего посла в Словакии Бриджит Бринк на должность американского посла в Украине.