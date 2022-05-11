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Кандидат на посаду посла США в Україні планує якомога швидше повернути посольство до Києва

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Вашингтон, Середа 11 травня 2022 01:20
Кандидат на посаду посла США в Україні планує якомога швидше повернути посольство до Києва Фото: кандидат на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк (sk usembassy gov)
Автор: Артур Родивилов

Кандидат на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк виступила перед Сенатом. Вона вважає, що її очікує колосальна робота на новій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію слухань комітету Сенату США.

Вона пообіцяла докласти максимум зусиль для повернення до Києва посольства США.

"Не знаю точно, як скоро ми зможемо повернутися в цей процес, але я знаю, що ми постараємося зробити це якомога швидше. І, звичайно, це моя надія і план - у разі затвердження отримати можливість почати свою місію безпосередньо в Києві", - зазначила дипломат.

Вона уточнила, що в ситуації, що склалася, потрібно враховувати умови безпеки.

"У мене високий рівень довіри до наших експертів в області безпеки, в тому числі працюють на місцях, які дають нам поради, щоб ми могли просувати наші стратегічні інтереси. Це означає бути присутнім і працювати з українською владою, іншими посольствами, а також координувати роботу з Вашингтоном з Києва", - додала Брінк.

Вона пообіцяла працювати разом з Конгресом, щоб допомогти Україні домогтися успіху на полі бою і за столом переговорів, а також забезпечити, щоб Росія зазнала стратегічної поразки в спробах запанувати над Україною.

Посол висловила готовність працювати з Конгресом над забезпеченням подальшої гуманітарної та економічної підтримки України, а також притягненням до відповідальності винних у військових злочинах в Україні.

Нагадаємо, 8 травня 2022 року, Сполучені Штати Америки(США) повернули своїх дипломатів до посольства в Києві. Посольство на Сікорського, 4 має відкритися після майже тримісячної евакуації до Польщі.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом президент США Джо Байден повинен призначити посла в Україні. Ним стане досвідчений дипломат Бріджит Брінк, яка до цього очолювала дипломатичне представництво в Словаччині.

Посада посла американського посла в Україні залишається вакантною з травня 2019 року після того, як до Вашингтона була відкликана Марі Йованович.

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