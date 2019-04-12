Кандидат Петров заявил о создании правой партии

Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года Владимир Петров объявил о создании правой партии, а также о намерении идти на парламентские выборы 2019, которые запланированы на 27 октября. Об этом Петров заявил на своей странице в Facebook.

"Политическая Украина 20 лет расплывается в невнятных идеологиях, нечетких рамках партий и блоков которые никогда не могли сформировать четкую политическую позицию не только страны, а свою собственную, пытаясь усидеть на всех стульях сразу. Моя задача создать партию с четкой, внятной идеологией, понятными задачами, целями и важной для каждого гражданина сверхзадачей. Партию, которая будет отстаивать интересы государства и каждого человека, который принимает себя как гражданина государства, а не как критика политических процессов. Наука, технология, культура: уверенное движение в мировой экономический и геополитический дискурс", - написал он.

Петров обвинил украинскую власть в возвращении к левой диктатуре. По его словам, только классическая правая партия может остановить деструктивный процесс, а также запустить "правильный и прогрессивный".

"Партия будет создаваться по всем правилам и законам, никаких покупок и переименований существующих брендов, максимально открытый и прозрачный процесс партийного строительства. Президентская кампания показала эффективность наших с вами личных встреч, знакомства и общения. Я снова поеду по городам, чтоб с вами встречаться, общаться, просить у вас помощь в сборе подписей, собирать эти подписи вместе с вами и вместе с вами строить новую, сильную, правую партию", - заявил Петров.