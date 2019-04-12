Кандидат Петров заявив про створення правої партії

Кандидат у президенти України на виборах 2019 року Володимир Петров оголосив про створення правої партії, а також про намір йти на парламентські вибори 2019, які заплановані на 27 жовтня. Про це Петров заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Політична Україна 20 років розпливається в невиразних ідеологіях, нечітких рамках партій і блоків, які ніколи не могли сформувати чітку політичну позицію не тільки країни, а свою власну, намагаючись всидіти на всіх стільцях відразу. Моє завдання створити партію з чіткою, виразною ідеологією, зрозумілими завданнями, цілями і важливим для кожного громадянина надзавданням. Партію, яка відстоюватиме інтереси держави і кожної людини, який приймає себе як громадянина держави, а не як критика політичних процесів. Наука, технологія, культура: впевнений рух у світовий економічний та геополітичний дискурс", - написав він.

Петров звинуватив українську владу в поверненні до лівої диктатури. За його словами, тільки класична права партія може зупинити деструктивний процес, а також запустити "правильний і прогресивний".

"Партія буде створюватися за всіма правилами і законами, ніяких покупок і перейменувань існуючих брендів, максимально відкритий і прозорий процес партійного будівництва. Президентська кампанія показала ефективність наших з вами особистих зустрічей, знайомства та спілкування. Я знову поїду по містах, щоб з вами зустрічатися, спілкуватися, просити у вас допомоги у зборі підписів, збирати ці підписи разом з вами і разом з вами будувати нову, сильну, праву партію", - заявив Петров.