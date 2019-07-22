Ляшенко побеждает на 148 округе Полтавской области, - параллельный подсчет

Фото: Анастасия Ляшенко (poltava.to)

По данным штаба, Ляшенко получила 17 648 голосов (32%)

Кандидат в народные депутаты на выборах 21 июля Анастасия Ляшенко получила 17 648 голосов (32%) и побеждает на 148 округе, обойдя ближайшего конкурента на 3 тысячи голосов. Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов по 131 из 216 участков, проведенного избирательным штабом Ляшенко.

По данным штаба, второй после кандидата от "Слуги народа" - самовыдвиженец Фахраддин Мухтаров, который набрал 14 696 голосов (26,7%). Третий по количеству голосов — Константин Ищейкин, которого поддержали с 7775 избирателей (14,1%). Его догоняет Баганец, который получил 7163 голосов (13%).

Остальные кандидаты не прошли 5-процентный барьер. Так, Гермаш набрал 2,25%, Линчевский и Ляшко — по 3,6%, Жадан — 2,19%, Костина — 1,42%, Мирошниченко — 1,21%. Менее 1% набрали другие кандидаты в 148 округе.

Отмечается, что данные штаба совпадают с записанными в протоколах УИК в округе 148.

Как заявили в штабе кандидата, эти данные отличаются от информации с сайта Центральной избирательной комиссии, потому что областная избирательная комиссия передает в систему данные с участков, где побеждает Фахраддин Мухтаров.

Кроме того, в штабе Ляшенко предупреждают о возможных манипуляциях со стороны Мухтарова и предостерегают членов ОИК от фальсификаций. Также в штабе сообщили, что в случае несовпадения данных по многим участкам будут требовать пересчета бюллетеней.