Ляшенко перемагає на 148 окрузі Полтавської області, - паралельний підрахунок

Фото: Анастасія Ляшенко (poltava.to)

За даними штабу, Ляшенко отримала 17 648 голосів (32%)

Кандидат у народні депутати на виборах 21 липня Анастасія Ляшенко отримала 17 648 голосів (32%) і перемагає на 148 окрузі, обійшовши найближчого конкурента на 3 тисячі голосів. Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів по 131 із 216 дільниць, проведеного виборчим штабом Ляшенко.

За даними штабу, другий після кандидата від "Слуги народу" - самовисуванець Фахраддін Мухтаров, який набрав 14 696 голосів (26,7%). Третій по кількості голосів — Костянтин Іщейкін, якого підтримали із 7775 виборців (14,1%). Його наздоганяє Баганець, який отримав 7163 голосів (13%).

Решта кандидатів не пройшли 5-відсотковий бар’єр. Так, Гермаш набрав 2,25%, Лінчевський та Ляшко — по 3,6%, Жадан — 2,19%, Костіна — 1,42%, Мірошниченко — 1,21%. Менше 1% набрали інші кандидати в 148 окрузі.

Зазначається, що дані штабу співпадають із записаними у протоколах ДВК в 148 окрузі.

Як заявили у штабі кандидатки, ці дані відрізняються від інформації з сайту Центральної виборчої комісії, тому що обласна виборча комісія передає в систему дані лише із дільниць, де перемагає Фахраддін Мухтаров.

Крім того, у штабі Ляшенко попереджають про можливі маніпуляції з боку Мухтарова та застерігають членів ОВК від фальсифікацій. Також у штабі повідомили, що у разі неспівпадіння даних по багатьох дільницях будуть вимагати перерахунку бюлетенів.