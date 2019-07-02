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Кандидат Краснов рассказал, как заставить нардепов выполнять законы

Новости » Выборы 2019    02.07.2019 - 19:32
Кандидат Краснов рассказал, как заставить нардепов выполнять законы
Фото: Загид Краснов (пресс-служба)

По мнению Краснова, если депутаты будут рисковать жизнями своих детей, они будут принимать действенные законы

Кандидат в нардепы по 25 избирательному округу Загид Геннадьевич Краснов предложил способ заставить депутатов Верховной рады выполнять ими же принятые законы. Об этом сообщает пресс-служба кандидата в нардепы.

Краснов убежден, что люди ждут от власти решительных шагов для прекращения огня и наступления мира на Донбассе, освобождения пленных и оккупированных территорий При этом до сих пор реального плана урегулирования ситуации нет, считает Краснов.

Кандидат считает, что вся "загвоздка" в нардепах, и представил свой законопроект, который заставит нардепов принимать действенные решения.

"Наши депутаты принимают законы для народа, а сами их не выполняют. И это главная причина всех наших бед. Они должны первыми исполнять эти законы. Поэтому причина, почему конфликт на Донбассе до сих пор не решен, именно в этом. Решили идти мирным путем – нет вопросов, собрались и отправились на переговоры. А если решили идти военным путем, то сами депутаты Верховной рады должны быть в первых рядах на передовой с оружием в руках", - заявил Краснов.

Согласно законопроекту Краснова, во время объявления всеобщей мобилизации и начале военных действий все нардепы обязаны будут идти на фронт. В Раде для принятия важных законов остается конституционное большинство, которое будет сменяемым, остальные депутаты должны будут воевать. Не числиться в каких-то подразделениях, а реально рисковать своей жизнью, рассказал он.

"Я считаю, что должны воевать не только депутаты, но и те же прокуроры. А также их дети. Если они будут рисковать жизнью своих детей, народ будет понимать, что решение идти военным путем было вынужденным и единственно правильным. Но посылать чужих детей на смерть, а своих на модные курорты мажорить и "отрываться" на дискотеках – это подло и несправедливо", - заявил Краснов.

По мнению политика, только в этом случае депутаты будут принимать по-настоящему взвешенные и действенные решения.

Как известно, Загид Геннадьевич Краснов родился 24 октября 1965 года. Образование высшее. Крупный промышленник, акционер Днепропетровского стрелочного завода, владелец трех солнечных электростанций. Проживает в Днепре. Лидер партии "Громадська сила"

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