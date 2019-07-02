Кандидат Краснов розповів, як змусити нардепів виконувати закони

Фото: Загід Краснов (прес-служба)

На думку Краснова, якщо депутати будуть ризикувати життями своїх дітей, вони будуть приймати дієві закони

Кандидат в нардепи по 25 виборчому округу Загід Геннадійович Краснов запропонував спосіб змусити депутатів Верховної ради виконувати ними ж прийняті закони. Про це повідомляє прес-служба кандидата в нардепи.

Краснов переконаний, що люди чекають від влади рішучих кроків для припинення вогню і настання миру на Донбасі, звільнення полонених і окупованих територій При цьому досі реального плану врегулювання ситуації немає, вважає Краснов.

Кандидат вважає, що вся "заковика" в нардепах, і представив свій законопроект, який змусить нардепів приймати дієві рішення.

"Наші депутати приймають закони для народу, а самі їх не виконують. І це головна причина всіх наших бід. Вони повинні першими виконувати ці закони. Тому причина, чому конфлікт на Донбасі досі не вирішено, саме в цьому. Вирішили йти мирним шляхом – немає питань, зібралися і вирушили на переговори. А якщо вирішили йти військовим шляхом, то самі депутати Верховної ради повинні бути в перших рядах на передовій зі зброєю в руках", - заявив Краснов.

Відповідно до законопроекту Краснова, під час оголошення загальної мобілізації та початок воєнних дій всі нардепи зобов'язані будуть йти на фронт. У Раді для прийняття важливих законів залишається конституційна більшість, яка буде змінюваною, інші депутати повинні будуть воювати. Не значитися в якихось підрозділах, а реально ризикувати своїм життям, розповів він.

"Я вважаю, що повинні воювати не тільки депутати, але і ті ж прокурори. А також їхні діти. Якщо вони будуть ризикувати життям своїх дітей, народ буде розуміти, що рішення йти військовим шляхом було вимушеним і єдино правильним. Але посилати чужих дітей на смерть, а своїх на модні курорти мажорити і "відриватися" на дискотеках – це підло і несправедливо", - заявив Краснов.

На думку політика, тільки в цьому випадку депутати прийматимуть по-справжньому зважені та дієві рішення.

Як відомо, Загід Геннадійович Краснов народився 24 жовтня 1965 року. Освіта вища. Великий промисловець, акціонер Дніпропетровського стрілочного заводу, власник трьох сонячних електростанцій. Проживає в Дніпрі. Лідер партії "Громадська сила".