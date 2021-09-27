Кандидат в канцлеры Германии планирует сформировать коалицию без партии Меркель

"Граждане определили четкий мандат - эти три партии должны войти в следующее правительство. ХДС / ХСС не должны быть в Кабмине, они должны уйти в оппозицию", - сказал Шольц.

По его словам, для создания коалиции пригласят партию "Зеленых" и Свободную демократическую партию.

Шольц пояснил, что такая конструкция в немецком парламенте называется "светофор".