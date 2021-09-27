Кандидат в канцлеры Германии планирует сформировать коалицию без партии Меркель

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (блок ХДС / ХСС) должны уйти в оппозицию. Зато в новое правительство вместе с социал-демократами должны войти "зеленые" и либералы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Граждане определили четкий мандат - эти три партии должны войти в следующее правительство. ХДС / ХСС не должны быть в Кабмине, они должны уйти в оппозицию", - сказал Шольц.
По его словам, для создания коалиции пригласят партию "Зеленых" и Свободную демократическую партию.
Шольц пояснил, что такая конструкция в немецком парламенте называется "светофор".
Напомним, что социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.
Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.
Добавим, что президент США Джо Байден отреагировал на победу социал-демократов, назвав их "стойкими".