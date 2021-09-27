Кандидат у канцлери Німеччини планує сформувати коаліцію без партії Меркель

"Громадяни визначили чіткий мандат - ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС / ХСС не повинні бути в Кабміні, вони повинні піти в опозицію", - сказав Шольц.

За його словами, для створення коаліції запросять партію "Зелених" і "Вільну демократичну партію.

Шольц пояснив, що така конструкція в німецькому парламенті називається "світлофор".