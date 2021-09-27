Кандидат у канцлери Німеччини планує сформувати коаліцію без партії Меркель

Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц заявив, що Християнсько-демократичний і Християнсько-соціальний союзи (блок ХДС / ХСС) повинні піти в опозицію. Натомість в новий уряд разом з соціал-демократами повинні увійти "зелені" та ліберали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Громадяни визначили чіткий мандат - ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС / ХСС не повинні бути в Кабміні, вони повинні піти в опозицію", - сказав Шольц.
За його словами, для створення коаліції запросять партію "Зелених" і "Вільну демократичну партію.
Шольц пояснив, що така конструкція в німецькому парламенті називається "світлофор".
Нагадаємо, що соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів.
Так, у новому складі парламенту Німеччини буде 735 депутатів замість 709 у попередньому.
Додамо, що президент США Джо Байден відреагував на перемогу соціал-демократів, назвавши їх "стійкими".