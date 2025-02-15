Кандидат в канцлери Німеччини "за" постачання Taurus Україні, але за однієї умови

Кандидат в канцлери Німеччини Фрідріх Мерц не проти постачання крилатих ракет Taurus Україні. Але він хоче, щоб це рішення було узгоджене з іншими країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Моя особиста позиція і позиція моєї депутатської групи завжди була чіткою щодо цих крилатих ракет. І я хотів би ще раз повторити те, що я казав зараз під час передвиборчої кампанії. Ми повинні бути готові постачати це (ракети, - ред.), але тільки якщо у нас є погодження з європейськими партнерами", - сказав він.
Мерц зазначив, що є принаймні дві країни, які постачають далекобійні ракети Україні - Велика Британія та Франція. За його словами, партнери мають дійти згоди, як координувати зусилля.
"І в німецькому парламенті, парламенті, який є зараз, і, швидше за все, в майбутньому парламенті буде більшість. Але це буде рішення виконавчої влади, а не рішення парламенту. І моя особиста точка зору полягає у тому, що ми будемо постачати це обладнання до України, але у межах узгоджених європейських рамках", - додав політик.
Нагадаємо, що в Німеччині все ще тривають дискусії щодо передачі ракет Taurus для України. Канцлер Олаф Шольц рішуче виступає проти передачі цих ракет Україні, оскільки це, на його думку, призведе до ескалації.
Соціал-демократична партія Німеччини, яку очолює Шольц, навіть прописала у передвиборчій програмі заборону ракет Taurus для України.
Варто додати, вони у Німеччині мають відбутися 23 лютого 2025 року. При цьому Шольц може втратити крісло канцлера, головний його конкурент Лідер ХДС Фрідріх Мерц.
Що відомо про Мерца і що він говорив про Україну - дізнайтеся у нашому матеріалі.
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