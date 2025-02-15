Кандидат в канцлеры Германии "за" поставки Taurus Украине, но при одном условии

"Моя личная позиция и позиция моей депутатской группы всегда была четкой относительно этих крылатых ракет. И я хотел бы еще раз повторить то, что я говорил сейчас во время предвыборной кампании. Мы должны быть готовы поставлять это (ракеты, - ред.), но только если у нас есть согласование с европейскими партнерами", - сказал он.

Мерц отметил, что есть по крайней мере две страны, которые поставляют дальнобойные ракеты Украине - Великобритания и Франция. По его словам, партнеры должны прийти к согласию, как координировать усилия.

"И в немецком парламенте, парламенте, который есть сейчас, и, скорее всего, в будущем парламенте будет большинство. Но это будет решение исполнительной власти, а не решение парламента. И моя личная точка зрения заключается в том, что мы будем поставлять это оборудование в Украину, но в рамках согласованных европейских рамок", - добавил политик.