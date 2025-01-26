Наступний канцлер Німеччини? Хто такий Фрідріх Мерц і що він говорив про Україну

Лідер ХДС Фрідріх Мерц має високі шанси замінити на посаді канцлера Німеччини Олафа Шольца після виборів у лютому. Мерц називає перемогу України у війні з РФ одним зі своїх ключових пріорітетів у разі обрання.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо про Фрідріха Мерца та його позицію щодо війни в Україні.

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Юні роки та початок кар'єри

Фрідріху Мерцу 69 років, народився в місті Брілон (земля Північний Рейн-Вестфалія, що на той момент входила до складу ФРН). Його батьком був місцевий суддя та активіст Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Йоахім Мерц. Мати, Паула Совіньї, походила із відомої родини мера Брілона.

За часів правління Гітлера дід Мерца був членом нацистської партії, а батько воював у складі Вермахту та 4 роки перебував у полоні. Проте після закінчення Другої світової війни вже на посаді судді Йоахім Мерц провів кілька великих судових процесів проти нацистських чиновників.

Фрідріх зростав у родинному будинку Совіньї (у 2021 році його виставили на продаж із вартістю 2 млн доларів), навчався в гімназії Брілону, потім вивчав право у Боннському університеті.

Здобувши юридичну освіту, стажувався в суді Саарбрюккена, але невдовзі перейшов у приватну адвокатську практику.

У віці 17 років Фрідріх Мерц став членом молодіжного крила ХДС, а у 25 очолив Брілонське відділення "Молодої спілки" партії.

Політичну кар'єру розпочав як депутат Європейського парламенту. Балотувався у 1989-му і після обрання працював у ЄП один термін, входив до Комітету з економічних та монетарних питань.

Конкурент Меркель

Мерц став депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу в 1994-му. За чотири роки обійняв посаду віце-голови партії, а у 2000-му очолив фракцію ХДС у Бундестазі.

Після програшу партії на виборах 2002 року Фрідріх Мерц залишив посаду. Місце лідера фракції ХДС посіла Ангела Меркель. Пізніше вона блокувала запропоновані Мерцем реформи, а той зі свого боку критикував ініціативи Меркель. Їх протиріччя у партії були ідеологічними – Ангела Меркель хотіла посунути ХДС в більш ліву частину політичного спектра, Фрідріх Мерц домагався збереження консервативної спрямованості.

2005-го року Меркель, як представниця Християнсько-демократичного союзу, стала федеральним канцлером Німеччини. Мерц ще 4 роки продовжував працювати в парламенті, входив до складу Комітету з правових питань і паралельно був членом наглядових рад кількох німецьких компаній.

У 2009 році він пішов із політики, а вирішив повернутися лише у 2018, коли настав час визначити наступника Меркель у зв'язку з її виходом на пенсію. Втім тоді лідером ХДС була обрана Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Мільйонер із власним літаком

Під час паузи у політичній кар'єрі Фрідріх Мерц працював корпоративним юристом, входив до складу наглядових рад десятків компаній.

Був старшим радником у міжнародній юридичній компанії Mayer Brown, очолював наглядову раду німецького підрозділу інвестиційного гіганту BlackRock.

Завдяки роботі у приватному секторі Мерц значно збільшив свої статки. Його офіційний щорічний дохід сягнув мільйона євро.

Політик володіє приватним літаком, який сам пілотує, має котедж біля озера в Баварії. При цьому називає себе представником "верхньої ланки середнього класу" а не еліти, через що не раз ставав об'єктом суспільної критики.

Кандидат у канцлери

Фрідріху Мерцу вдалося очолити ХДС із третьої спроби. Це сталося на початку 2022 року. Тоді ж після програшу на виборах його партія перейшла в опозицію (перше місце посіла Соціал-демократична партія на чолі з Олафом Шольцем, котрий став канцлером).

Через кризу у правлячій коаліції восени минулого року у Німеччині було призначено позачергові вибори в Бундестаг (відбудуться 23 лютого 2025).

Соцопитування пророкують перемогу консервативному блоку ХДС/ХСС, а Фрідріх Мерц в такому разі стане новим канцлером Німеччини.

Фото: Фрідріх Мерц – кандидат у канцлери Німеччини (x.com/_FriedrichMerz)

У своїх передвиборчих обіцянках Мерц говорить, що "змусить Німеччину знову функціонувати". Він виступає за спрощення податкової системи та зниження податків. Схожу, але більш радикальну пропозицію Мерц висунув ще на початку 2000-х, запропонувавши скоротити податкову декларацію до розміру підставки під склянку пива.

Як і найближчий конкурент на виборах (ультраправа "Альтернатива для Германії"), Фрідріх Мерц прагне до встановлення жорсткої імміграційної політики.

Він критикує рішення Ангели Меркель "відчинити двері" для мігрантів. Лідер ХДС обіцяє, що у свій перший день на посаді канцлера він закриє кордони для нелегалів.

Мерц зазначив, що хоче пускати в країну лише тих, хто хоче в'їхати легально, тобто може пред'явити паспорт, посвідчення особи та, за необхідності, візу. При цьому федеральна поліція матиме повноваження арештовувати мігрантів. Також кандидат у канцлери анонсував зміни у системі соціальних виплат біженцям у разі свого обрання.

Раніше Фрідріх Мерц відзначився кількома скандальними заявами, щодо мігрантів у Німеччині: казав, що "біженці лікують зуби коштом платників податків", називав дітей мігрантів-мусульман "маленькими пашами", а українців – "соціальними туристами".

Втім наступного дня після заяви про українських біженців Мерц перепросив за свої слова: "Я шкодую про вживання фрази "соціальний туризм". Це був неточний опис проблеми, яка може спостерігатися в окремих випадках. Я далекий від того, щоб критикувати біженців з України, яким випала нелегка доля. Якщо мій вибір слів сприймається як образливий, то офіційно прошу вибачення".

Фрідріх Мерц також виступає за збільшення оборонного бюджету Німеччини, створення Національної ради безпеки, яка має розробити нову Стратегію нацбезпеки. На його думку, бюджет на оборону у розмірі 2% ВВП, за стандартом НАТО, потрібно збільшити до 3%, і Німеччина має досягти цього показника якомога швидше.

Що Мерц говорить про війну в Україні

Мерц послідовно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгення РФ. Він першим з німецьких політиків відвідав Київ навесні 2022 року.

"Це абсолютно безглузда війна проти мирних жителів: жінок, дітей, людей похилого віку. Я приголомшений", – написав лідер ХДС під час поїздки в Ірпінь.

Скриншот x.com/_FriedrichMerz

Фрідріх Мерц критикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за нерішучу позицію та зволікання у наданні військової допомоги Україні, зокрема щодо далекобійних ракет Taurus.

У грудні 2024 він вдруге приїхав до Києва та під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що у разі свого обрання канцлером збільшить військову підтримку.

"Позиція нашої фракції чітка – ми хочемо надати вашим Збройним силам можливість досягати військових баз (у Росії – ред.) – не цивільного населення та інфраструктури, а саме тих цілей, з яких ведеться війна проти вашої країни", – зазначив Мерц та додав, що обмеженням дальності озброєння нинішній уряд Німеччини змушує Україну "воювати із зав’язаною за спиною однією рукою".

Водночас він заявив, що не приймав би рішення про поставку Taurus самостійно, а лише в координації з новою адміністрацією США та європейськими союзниками.

Фрідріх Мерц також запропонував створити контактну групу в складі Німеччини, Польщі, Великої Британії та Франції, щоб сформувати спільну позицію щодо справедливого для України закінчення війни.

Фото: зустріч Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца у Давосі (x.com/ZelenskyyUa)

Перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, лідер ХДС провів ще одну зустріч із Володимиром Зеленським. Мерц наголосив, що Україна за допомогою союзників має бути здатна вести мирні переговори з Росією з позиції сили.

"Ця війна має закінчитися, але вона не закінчиться з позиції слабкості. Вона закінчиться тільки з позиції сили, і без будь-якої надії для Путіна перемогти і захопити Україну", – сказав Мерц.

Кандидат у канцлери Німеччини присвятив війні в Україні значну частину своєї програмної промови 23 січня 2025. Фрідріх Мерц назвав завершення війни в Україні одним зі своїх ключових пріоритетів у разі перемоги на виборах у Бундестаг.

Він зазначив, що захоплюється "волею до свободи українського народу". На думку політика, європейської архітектури безпеки, що склалася після падіння залізної завіси, більше не існує, а від "географічно найбільшої країни у світі виходить пряма загроза".

Мерц вважає, що зазіхання кремлівського лідера Путіна не обмежуються Україною, а спрямовані "на всю територію колишнього Радянського Союзу". І за кілька років Росія зможе кинути виклик НАТО.

"Росія не повинна більше бачити шансів успішно продовжувати цю війну військовим шляхом", – каже очільник ХДС. На його думку, для цього необхідно, щоб Україна була "достатньо сильною", щоб "ефективно захищатися від російської агресії".

"Для України, я вважаю, головна відповідь – вона повинна виграти цю війну", – наголосив Фрідріх Мерц.

На переконання Мерца, перемога України означає відновлення територіальної цілісності з демократично легітимним урядом, який здійснює державний суверенітет, а також повну свободу вибору політичних і військових союзів.

Політик зауважив, що "Німеччина не має стати стороною конфлікту", проте Україну потрібно підтримувати всіма необхідними дипломатичними, фінансовими, гуманітарними та військовими засобами.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації сайту ХДС, n-tv, The Guardian, DW, дописи Фрідріха Мерца в Х.