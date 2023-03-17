Кандидат на голову "Оператора ГТС" і не тільки. Кабмін підтримав низку кадрових перестановок

Кабмін розглянув низку кадрових питань на засіданні сьогодні, 17 березня. Зокрема, було підтримано кандидатуру на посаду директора "Оператора ГТС".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.
Уряд ухвалив розпорядження про призначення Віталія Петрука державним секретарем Мінекономіки.
Також були погоджені кандидатури:
При цьому Кабмін підтримав проект розпорядження президента України щодо призначення Андрія Попика головою Чернігівської райдержадміністрації.
Раніше стало відомо, що Павло Юзеф Станчак став новим в.о. генерального директора компанії "Оператор ГТС України".
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